У четвер, 26 листопада, розпочалась церемонія прощаннях легендою футболу Дієго Марадоною. Вболівальники спробували без черги прорватись у палац, але на їх шляху стали поліцейські.

З шостої години ранку охочі вже займали місця у черзі, щоб вшанувати пам'ять аргентинця Дієго Марадони. Декілька сотень фанатів ще з ночі облаштувались біля президентської будівлі, щоб бути першими, повідомляє La Nacion.

Варто побачити Прощання з Дієго Марадоною: онлайн-трансляція

Все начебто тривало мирно. Поки декілька вболівальників не вирішили спробувати прорватись у будівлю через огорожу, але їх зупинили поліцейські.

Деякі з них таки влаштували сутичку з охоронцями правопорядку. Церемонія прощання з аргентинським гравцем відбуватиметься 48 годин. Цікаво, що біля палацу перебувають вболівальники багатьох клубів світу. Зворушливе фото потрапило у інтернет, де фанати "Рівер Плейта" та "Боки Хуніорса" підтримали одним одного у такий важкий емоційний момент. Додамо, що шанувальники цих команд є справжніми ворогами. Але спільне горе об'єднало вболівальників.



Вболівальники прийшли попрощатись з Марадоною / Скрін TVPUBLICA