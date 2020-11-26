Футбольний світ прощається з одним із найкращих своїх синів – Дієго Армандо Марадоною. Видатний аргентинський футболіст помер 25-го листопада через зупинку серця.

Марадона – один з найбільш яскравих особистостей у футболі. Бувши генієм на футбольному полі, він був сумнівним персонажем у побуті.

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Дієго Марадона помер на 60-у році життя. Чемпіон світу 1986 року, чемпіон Італії у складі "Наполі", володар Кубка Іспанії у складі "Барселони".

26 листопада мільйони вболівальників прощаються з легендою, а видатні особистості висловлюють співчуття.

Видання vintag.es опублікувало колекцію рідкісних фотографій Марадони.



Фотографії Дієго Марадони / Всі фото vintag.es

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