Футбольну спільноту сколихнула сумна новина про смерть легендарного нападника Дієго Марадони. На честь легенди хочуть назвати вулиці, стадіони та навіть вивести з обігу 10-й номер, під яким грав Дієго.

Наставник французького "Марселя" Андре Віллаш-Боаш запропонував спосіб увічнити пам'ять про Марадону. Про це він заявив на пресконференції після матчу "Марселя" у Лізі чемпіонів, пише 24 канал.

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Це була б найбільша почесть, яку ми могли б надати

Португальський тренер, який вигравав з "Порту" Лігу Європи, пропонує вивести з обігу 10-й номер.

Смерть Марадони – дуже погана новина. Важка новина. Я б хотів, щоб ФІФА вивела десятий номер з обігу у всіх турнірах, у всіх командах. Це була б найбільша почесть, яку ми могли б надати. Смерть Марадони – неймовірна втрата для світового футболу,

– сказав Віллаш-Боаш.

До уваги. 10-й номер вже виведений з обігу в італійському "Наполі", де Марадона грав з 1984 до 1991 року. Саме аргентинець привів "Наполі" до двох чемпіонств в Італії.

Помер Дієго Марадона: головне

Життя Марадони обірвалося у середу, 25-го листопада, на 60-у році життя. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза.

Медики протягом двох годин боролися за життя Дієго Марадони, після чого констатували смерть легенди. Хоча юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів.

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. 26 листопада з футболістом прощається весь спортивний світ.

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