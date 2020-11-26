Серце легендарного футболіста Дієго Марадони зупинилося у віці 60 років 25 листопада. Тепер стало відомо, що лікарі боролися за життя легенди протягом двох годин після того, як він поскаржився на самопочуття.

Лікарі з'ясували, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність у пацієнта з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза. Про це пише аргентинське видання Clarin.

Цікаво Помер Дієго Марадона: біографія "Руки бога" й короля Неаполя – фото, відео

Легенді погіршало о 10 годині ранку. Зранку Дієго Марадона прокинувся, поснідав і повернувся в ліжко. Пізніше медсестра, що доглядала зірку футболу після операції, розповіла про його останні слова: "Me siento mal" ("Мені погано" – українською).

Тоді медсестра негайно викликала швидку допомогу. Медики протягом двох годин боролися за життя Дієго Марадони, після чого констатували смерть футбольної легенди.

Рідні також розповіли, що в останні дні Дієго був стривоженим і помітно нервував. Тож вони вирішили відправити його на Кубу для реабілітації.

Що ще відомо про здоров'я Марадони: