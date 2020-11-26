Луганська "Зоря" здобула першу перемогу у Лізі Європи сезону-2020/2021. Український клуб 26 листопада переміг грецький АЕК у рамках 4 туру Ліги Європи.

АЕК – Зоря 0:3

Голи: Громов, 61, Кабаєв, 75, Юрченко, 86 (п)

Вилучення: Шахов, 48 (АЕК)

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АЕК на правах господаря поля краще розпочав поєдинок, пише 24 канал. Втім, греки не поспішали зі створенням гострих моментів.

Правила гри афінського клубу швидко прийняла "Зоря", яка компактно оборонялася та не цуралася вибігати в атаки.

Свою нагоду забити луганці знайшли на 28-й хвилині. Команда Віктор Скрипника чималою кількістю вийшла в атаку, яку завершував Кочергін. Та Владислав з гострої позиції влучив у суперника.

Під завісу тайму Циганікс вистрілив класним ударом, але м'яч пролетів над поперечиною. А вже по перерві дальній удар завдав Юрченко. Цього разу м'яч пролетів повз ворота.

Ключовий момент матчу

На 48-й хвилині АЕК залишився у меншості. Український футболіст Євген Шахов ліктем вдарив гравця "Зорі" Іванісеню та побачив другий гірчичник – вилучення.

Греки спробували відреагували на вилучення свого гравця та створили гострий момент. Танкович розрядив свою гармату, але Микита Шевченко здійснив хороший сейв.

На 61-й хвилині "Зоря" скористалася більшістю та вийшла вперед. Циганікс навісив у штрафний, де невдало на виході зіграв голкіпер Атанасіадіс. М'яч відскочив до Артема Громова, який переправив його у ворота.

Відео голу Громова

АЕК попри чисельну меншість контролював м'яч і ледь не зрівняв рахунок на 68-й хвилині. Сварнас навмання пробив здалеку і здавалося, що м'яч летить за ворота. Але м'яч влучив у поперечину і ледь не залетів у ворота Шевченка.

На 75-й хвилині "Зорі" вдалося подвоїти перевагу: після вкидання з-за бокової лінії м'яч транзитом від Іванісені опинився у Кабаєва. Той прийняв м'яч та завдав красивого обвідного удару – 2:0.

Відео голу Кабаєва

Під завісу матчу "Зоря" дещо почала втрачати "нитку" гри під натиском греків. Гострий момент був у Ліваї, який з меж штрафного пробив через себе. На щастя, м'яч пролетів над воротами.

А на 85-й хвилині свіжий Луньов заробив пенальті у ворота господарів. Владлен Юрченко впевнено реалізував пенальті – 3:0.

Відео голу Юрченка

У підсумку матч завершився з таким результатом і луганці помстилися за домашню поразку 4:1.

Завдяки перемозі "Зорі" набирає перші очки у Лізі Європи. Втім, український клуб продовжить перебувати на останній сходинці. У наступному матчі "Зоря" 3-го грудня зіграє проти англійського "Лестера" у Запоріжжі.

АЕК – Зоря відеоогляд