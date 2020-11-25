У середу, 25-го листопада, збірна України з футболу дізналася рішення УЄФА щодо скасованого матчу зі Швейцарією. Українській команді присудили технічну поразку.

УЄФА вирішив присудити технічну поразку команді Андрія Шевченка, адже вважає, що гра не відбулася з вини України. Українська асоціація футболу подасть апеляцію, інформує глава УАФ Андрій Павелко.

До теми Україна отримала технічну поразку за матч зі Швейцарією

Відповідаючи на запитання про те, чи буде УАФ оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА... Так, Українська асоціація футболу оскаржуватиме це рішення! Ми будемо боротися за збірну до кінця!!!️,

– повідомив глава УАФ Павелко.

Генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький раніше розповів, що рішення можна оскаржити у САЅ (Міжнародна судова організація, створена для вирішення шляхом арбітражу суперечок у спорті).

Варте уваги Це дуже небезпечний прецедент: Павелко про рішення УЄФА присудити Україні поразку