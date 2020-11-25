Донецький "Шахтар" знову розгромно поступився "Боруссії" Менхенгладбах у Лізі чемпіонів. Українська команда програла "Боруссії" 25 листопада у рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

Боруссія М – Шахтар 4:0

Голи: Штіндль, 17, (п), Ельведі, 34, Емболо, 45+1, Вендт, 77

До теми Боруссія М – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Хід матчу

Уже на 5-й хвилині нестримні "жеребці" могли вийти вперед, пише 24 канал. Емболо вийшов віч-на-віч з Пятовим, але український голкіпер виграв свою дуель.

На 16-й хвилині "Боруссія" заробила право пенальті: Кривцов у штрафному збив француза Маркуса Тюрама. Удар з позначки чітко виконав нападник збірної Німеччини Ларс Штіндль.

Уже через 5 хвилин німці могли подвоїти перевагу. Після дальнього удару Емболо "Шахтар" врятувала стійка. Пятов вже нічим не міг допомогти в моменті.

У середині тайму німці таки подвоїли перевагу: Ельведі класно зіграв під час кутового та ударом головою поцілив у ближній кут. А вже перед самою перервою Емболо ударом через себе познущався з оборони "Шахтаря" – 3:0.

Після перерви Марко Розе дещо заспокоїв своїх "коней", які, мабуть, вирішили заощадити сили на наступні матчі. У результаті темп матчу впав, але "Шахтарю" не вдалося цим скористатися.

Після футбольного затишшя "Боруссія" забила четвертий гол. Вендт навісив у штрафний "Шахтар" зі стандарту і м'яч опинився у воротах Пятова, хоча ніхто до нього не доторкнувся.

Під завісу гри всі шанси забити гол престижу мав Матвієнко. Після кутового Микола впритул "розстрілював" Зоммера, але швейцарець відбив м'яч. Також Зоммер виручив партнерів після удару Тете в компенсований час.

У підсумку "Боруссія" таки відстояла рахунок 4:0 та набрала важливі три очки.

За два тури до завершення групового етапу "Боруссія" лідирує у групі B з 8 очками в активі. "Шахтар" набрав 4 бали і наступний матч зіграє 1 грудня проти "Реала".

Боруссія М – Шахтар відеоогляд