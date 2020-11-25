Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 25 листопада
У середу, 25 листопада, зіграли чергові матчі Ліги чемпіонів. Їх результати та відеоогляди – у матеріалі Спорт24.
Боруссія (Менхенгладбах) – Шахтар 4:0
Голи: Штіндль, 17, (п), Ельведі, 34, Емболо, 45+1, Вендт, 77
Детальніше "Шахтар" знову розгромно поступився "Боруссії" М у Лізі чемпіонів: відео
Відео найкращих моментів матчу Боруссія – Шахтар
Олімпіакос (Пірей) – Манчестер Сіті 0:1
Гол: Фоден, 36
Відео голу Фодена
22:00. Атлетіко – Локомотив (Москва)
22:00. Аякс – Мідтьюлланн
22:00. Баварія – Зальцбург
22:00. Інтер – Реал
22:00. Ліверпуль – Аталанта
22:00. Марсель – Порту
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