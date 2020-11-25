Український боксер Дмитро Митрофанов отримав можливість поборотися за перший чемпіонський титул у професійній кар'єрі. Він буде битися за титул WBO Oriental.

Бій Митрофанова за титул WBO Oriental відбудеться 18 грудня в Києві. Однак через пандемії вечір боксу відбудеться без глядачів.

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Хто саме буде суперником українця – поки невідомо.

Для Митрофанова це буде одинадцятий бій на професійному ринзі. Він здобув дев'ять перемог (п'ять з них – нокаутом), ще одного разу бій закінчився внічию.

На любительському рівні Митрофанов вибудував непогану кар'єру – перемога на Універсіаді, бронза чемпіонату Європи, золото чемпіонату України. Він виступав у Всесвітній серії боксу за "Українських отаманів".

До цього бою Митрофанов готуватиметься в Києві під керівництвом свого тренера Вадима Казаніна.