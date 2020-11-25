Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про потенційних суперників Олександра Усика. Якщо Ентоні Джошуа відмовиться від поясу WBO, тоді українець зможе вийти на ринг з переможцем бою Даніель Дюбуа – Джо Джойс.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, яким зараз володіє британець Ентоні Джошуа. Едді Хірн заявив, що Джошуа мож відмовитись від цього поясу, якщо WBO змусять його провести поєдинок із боксером з України у першій частині 2021 року, повідомляє boxing247.com.

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Наступні суперники Усика

Такий розвиток подій може завадити провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Сам Ентоні хоче провести бій проти земляка, тому протистояння з Олександром стане для нього проблемою.

У іншому випадку Усик буде його оскаржувати в поєдинку з іншим претендентом, місце якого і може зайняти переможець бою Дюбуа – Джойс.

"Переможець бою Дюбуа – Джойс стане чемпіоном Великої Британії та Європи. Гадаю, що цей титул відповідає їх рівню боксу. Їм потрібно здобути ще декілька перемог для закріплення свого статусу на цьому рівні. Переможець бою може зустрітись з Олександром Усиком та поборотись за вакантний титул чемпіона світу", – заявив Хірн.

Боксери посперечаються за вакантний пояс чемпіона Європи, також на кону буде стояти титул чемпіона Великої Британії в суперважкій вазі.

Статистика перемог краща у кар'єрі 23-річного Дюбуа, який у 15 поєдинках показав 100-відсотковий показник – 15 перемог (14 – нокаутом). А от у активі Джойса також максимальний результат – 11 звитяг в 11 боях (10 – нокаутом).

Хто такий Джо Джойс? Британський боксер, який виступає у важкій ваговій категорії. Срібний призер Олімпійських ігор-2016, чемпіон Європейських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу та Європи. Учасник команди "British Lionhearts" у напівпрофесійній лізі WSB.

Що відомо про Даніеля Дюбуа

Раніше повідомлялось, що Усик може вийти на ринг, щоб провести поєдинок з британцем. Дюбуа займає другу сходинку у рейтингу WBO.

Боксер з Великої Британії не знає смаку поразок. Він був учасником юнацьких Олімпійських ігор (2014) серед любителів. У професіоналах ставав чемпіоном за версіями WBS Silver (з 2019 до сьогодні), WBO International (з 2019 до сьогодні), WBO Global (2019). Чемпіон Великої Британії (з 2019 до сьогодні).

Усик – Джошуа: що відомо про потенційний бій

31 жовтня непереможний український боксер Олександр Усик провів свій другий поєдинок у суперважкій вазі проти Дерека Чісори. Британець міцно стояв на ногах та змусив українця провести на ринзі всі 12 раундів. За одноголосним рішенням суддів перемогу віддали Олександру.

Усик продовжує бути обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа.

Британець уже 12 грудня зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Переможець протистояння повинен дати бій Усику.