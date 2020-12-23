Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, з якою співпрацює Василь Ломаченко, розкритикував недавнє інтерв'ю українця. Арум переконаний, що Ломаченко справедливо програв Теофімо Лопесу.

89-річний Боб Арум вважає безпідставними заяви Ломаченка про те, що бій з Лопесом мав закінчитися бодай нічиєю. Про це повідомляє Fightnews.info.

До слова Ломаченко націлився на реванш з Лопесом

Ломаченко стверджував, що сценарій бою з американцем Лопесом "був написаний" третьою стороною. Українець поскаржився на "домашнє" суддівство. Бій відбувся у США.

Коментарі Ломаченка тупі

Боб Арум порівняв заяви Ломаченка з Деонтеєм Уайлдером. Американець після бою з Тайсоном Ф'юрі підозрював, що рукавички британця не відповідали вимогам.

Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як і ті, які давав Уайлдер з приводу поразки Тайсону Ф'юрі. Мовляв, Ф'юрі чимось набив рукавички, а його власний кут отруїв йому воду. Це смішно,

– сказав Арум.

Арум визнав, що суддя Джулі Ледерман, записки якої були 119:109 на користь Лопеса, могла помилитися.

"Всі судді були авторитетними людьми. Я думаю, що всі, хто дивилися цей бій, як би вони не порахували – 7-5, 8-4 або навіть 9-3 – розуміли, що Лопес однозначно переміг. Тому вважаю, що ці коментарі були абсолютно недоречними. Коли я поговорю з Ломаченком, то скажу йому це", – резюмував Арум.

Реакція на інтерв'ю Ломаченка

В інтерв'ю LOMUS official Ломаченко зізнався, що виходив на бій з двома травмами. На думку Ломаченка, він не програв бій Лопесу.

Українець заявив, що декілька разів переглянув запис бою та угледів принаймні нічию. Василь вважає, що Лопес переміг завдяки "домашнім суддям".

23-річний Теофімо Лопес після інтерв'ю Ломаченка поглузував з українця. Він подякував суддям. Батько Лопеса назвав Ломаченка примадонною.

Водночас відомий промоутер Лу Ді Белла назвав українського боксера плаксієм.