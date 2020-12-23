Після військового вторгнення Росії в Україну та окупації Криму рівень українського футболу помітно впав. Разом з ним зменшилися і зарплати футболістів. Все ще на високому рівні намагаються втримуватися Динамо та Шахтар. Інші українські гравці поїхали за високими зарплатами за кордон.
Видання
Tribuna.com з посиланням на інші ресурси зібрало в один список 15 українських футболістів, які мають найбільшу зарплату. Дев'ятеро з 15-и футболістів отримують зарплату в Україні – 7 у Шахтарі та 2 – у Динамо. Ще 6 футболістів – за кордоном.
Це цікаво
Мессі, Рамос і Алаба: топ-футболісти, які не мають контракту на наступний сезон
Найбільшу зарплату серед українських футболістів має Андрій Ярмоленко. Лідер збірної України виступає в Англії за Вест Хем. Заробіток Ярмоленка оцінюється у 7,1 мільйона євро у рік.
Другим у рейтингу йде Ярослав Ракіцький, який грає за російський Зеніт. Зарплата Ракіцького близько 2,5 мільйона євро на рік. Замикає трійку лідерів Марлос із Шахтаря – 1,8 мільйона євро.
З представників Динамо до рейтингу потрапили тільки Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.
Загалом 14 футболістів з українським паспортом заробляють від мільйона євро в рік.
Найбільші зарплати українських футболістів
Андрій Ярмоленко (Вест Хем) 7,1 млн євро
Ярослав Ракіцький (Зеніт) 2,5 млн євро
Марлос (Шахтар) 1,8 млн євро
Євген Коноплянка (Шахтар) 1,7 млн євро
Андрій Пятов (Шахтар) 1,5 млн євро
Жуніор Мораес (Шахтар) 1,5 млн євро
Андрій Лунін (Реал) 1,44 млн євро
Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) 1,2 млн євро
Віктор Циганков (Динамо) 1,2 млн євро
Тарас Степаненко (Шахтар) 1,2 млн євро
Сергій Кривцов (Шахтар) 1,2 млн євро
Руслан Маліновський (Аталанта) 1 млн євро
Сергій Сидорчук (Динамо) 1 млн євро
Іван Ордець (Динамо Москва) 1 млн євро
Микола Матвієнко (Шахтар) 840 тисяч євро