Видання Tribuna.com з посиланням на інші ресурси зібрало в один список 15 українських футболістів, які мають найбільшу зарплату. Дев'ятеро з 15-и футболістів отримують зарплату в Україні – 7 у Шахтарі та 2 – у Динамо. Ще 6 футболістів – за кордоном.

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Найбільшу зарплату серед українських футболістів має Андрій Ярмоленко. Лідер збірної України виступає в Англії за Вест Хем. Заробіток Ярмоленка оцінюється у 7,1 мільйона євро у рік.

Другим у рейтингу йде Ярослав Ракіцький, який грає за російський Зеніт. Зарплата Ракіцького близько 2,5 мільйона євро на рік. Замикає трійку лідерів Марлос із Шахтаря – 1,8 мільйона євро.

З представників Динамо до рейтингу потрапили тільки Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.

Загалом 14 футболістів з українським паспортом заробляють від мільйона євро в рік.

Найбільші зарплати українських футболістів