Футболіст Динамо Георгій Цитаїшвілі покине київський клуб. Український футболіст проведе другу половину сезону-2020/2021 в оренді.

Цитаїшвілі переходить у Ворсклу на правах оренди. Перехід підтвердив наставник Ворскли Юрій Максимов. Про це повідомляє Footboom.

Це важливо Дискваліфікований Бєсєдін повернувся до Динамо

Повідомляється, що 20-річний півзахисник Динамо гратиме за Ворсклу на правах оренди до кінця сезону.

Дійсно, Ворскла до кінця сезону орендує Георгія Цитаїшвілі. Я хотів бачити цього гравця у своїй команді,

– заявив Юрій Максимов.

Статистика Цитаїшвілі

Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-19 так і не зміг закріпитися в основному складі Динамо.

Після того, як наставником киян став Мірча Луческу, Цитаїшвілі виходив на поле в 4 матчах.

Попередній вихід футболіста на поле відбувся 21 листопада, коли Динамо перемогли Інгулець у чемпіонаті України. Георгій відіграв 8 хвилин.

Загалом у цьому сезоні Цитаїшвілі провів на футбольному полі 125 хвилин.