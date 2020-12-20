Динамо віддало Цитаїшвілі в оренду
Футболіст Динамо Георгій Цитаїшвілі покине київський клуб. Український футболіст проведе другу половину сезону-2020/2021 в оренді.
Цитаїшвілі переходить у Ворсклу на правах оренди. Перехід підтвердив наставник Ворскли Юрій Максимов. Про це повідомляє Footboom.
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Повідомляється, що 20-річний півзахисник Динамо гратиме за Ворсклу на правах оренди до кінця сезону.
Дійсно, Ворскла до кінця сезону орендує Георгія Цитаїшвілі. Я хотів бачити цього гравця у своїй команді,
– заявив Юрій Максимов.
Статистика Цитаїшвілі
Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-19 так і не зміг закріпитися в основному складі Динамо.
Після того, як наставником киян став Мірча Луческу, Цитаїшвілі виходив на поле в 4 матчах.
Попередній вихід футболіста на поле відбувся 21 листопада, коли Динамо перемогли Інгулець у чемпіонаті України. Георгій відіграв 8 хвилин.
Загалом у цьому сезоні Цитаїшвілі провів на футбольному полі 125 хвилин.
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