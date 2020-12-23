Колишній чемпіон у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик Василю Ломаченку. Американець готовий пожертвувати титульним боєм заради поєдинку з українським боксером.

Американський боксер Шакур Стівенсон готовий провести бій з Василем Ломаченком навіть у другій напівлегкій вазі. Він публічно висловив бажання на своїй сторінці у твіттері.

Варте уваги Ломаченко сильніший, ніж всі думають: Лопес-старший несподівано похвалив українця

Новий виклик для українця

23-річний Стівенсон готовий принести в жертву титульні поєдинки заради того, щоб провести бій з українським боксером. Американця у США називають "новим Флойдом Мейвезером". Боксер написав своє звернення у твіттері, позначивши хештег Top Rank, яка представляє інтереси боксерів.

Хто такий Шакур Стівенсон? Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі (2019/20). У 2016 році став срібним призером Олімпіади. У жовтні 2019-го року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. В останньому поєдинку Стівенсон ефектно нокаутував Фелікса Карабальо та захистив пояс WBO. У липні американець відмовився від свого титулу в зв’язку з переходом в наступну вагову категорію.

Якщо Лома перейде в 59 кілограмів, тоді по*** на пояс, Ми можемо влаштувати наш бій наступним. Я за це, якщо ви всі думали, що цей дивізіон проблемний та фанати хочуть цей поєдинок, зробімо це,

– написав Стівенсон.

If Loma is at 130 fuck a belt next fight we can do that next.. I’m wit it and if y’all really feel that the weight was a issue and the fans calling for this fight let’s do it @trboxing — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 23, 2020

Раніше американець вже висловлював бажання провести бій з українським боксером. Шакур робив прогноз на бій Василя з Теофімо Лопесом, але так і не зумів віддати перевагу одному з боксерів.