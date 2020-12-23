"Новий Мейвезер" зухвало кинув виклик Ломаченку
Колишній чемпіон у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик Василю Ломаченку. Американець готовий пожертвувати титульним боєм заради поєдинку з українським боксером.
Американський боксер Шакур Стівенсон готовий провести бій з Василем Ломаченком навіть у другій напівлегкій вазі. Він публічно висловив бажання на своїй сторінці у твіттері.
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Новий виклик для українця
23-річний Стівенсон готовий принести в жертву титульні поєдинки заради того, щоб провести бій з українським боксером. Американця у США називають "новим Флойдом Мейвезером". Боксер написав своє звернення у твіттері, позначивши хештег Top Rank, яка представляє інтереси боксерів.
Хто такий Шакур Стівенсон?Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі (2019/20). У 2016 році став срібним призером Олімпіади. У жовтні 2019-го року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. В останньому поєдинку Стівенсон ефектно нокаутував Фелікса Карабальо та захистив пояс WBO. У липні американець відмовився від свого титулу в зв’язку з переходом в наступну вагову категорію.
Якщо Лома перейде в 59 кілограмів, тоді по*** на пояс, Ми можемо влаштувати наш бій наступним. Я за це, якщо ви всі думали, що цей дивізіон проблемний та фанати хочуть цей поєдинок, зробімо це,
– написав Стівенсон.
Раніше американець вже висловлював бажання провести бій з українським боксером. Шакур робив прогноз на бій Василя з Теофімо Лопесом, але так і не зумів віддати перевагу одному з боксерів.
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