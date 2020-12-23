Українські спортсмени отримають за медалі Олімпіади-2020 призові рівня 2016 року
Влітку 2021 року у Токіо відбудуться Літні Олімпійській ігри. Українські спортсмени дізналися розмір державної нагороди за здобуті медалі.
Розмір гонорарів за медалі для українських спортсменів не змінився з Олімпади-2016 у Ріо. Про це повідомляє ютуб-канал "Асоціації спортивних журналістів України".
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Скільки зароблять спортсмени
Володар "золота" отримає 125 тисяч доларів. "Срібло" принесе гонорар у 80 тисяч доларів, а "бронза" – 55 тисяч доларів.
На підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор виділили 2,8 мільярда гривень.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що в цю суму входять призові за медалі на Олімпіаді-2020.
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