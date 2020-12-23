Румунський тренер Мірча Луческу влітку 2020 року очолив Динамо. Завдяки успішності Луческу у Динамо покращилося фінансове становище.

Про покращення фінансового рівня Динамо розповів помічник Луческу – хорват Огнєн Вукоєвич. Про це повідомляє Jutarnji list.

До слова Скільки Суркіс заплатив футболістам Динамо за вихід у Лігу чемпіонів

За його словами, Динамо за осінь-2020 заробило близько 38 мільйонів євро.

Власник клубу Ігор Суркіс дуже задоволений і хоче знову створити сильне в Європі Динамо,

– сказав Вукоєвич.

Статистика Динамо у сезоні-2020/2021

Луческу вивів Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів вперше із сезону 2016/2017. Кияни посіли третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

Навесні 2021 року Динамо зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Також Динамо стало так званим осіннім чемпіоном України. Кияни після першої половини УПЛ лідирують у турнірній таблиці.

Контракт Луческу з Динамо розрахований до 30 червня 2022 року.