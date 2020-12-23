Скільки Луческу заробив для Динамо
Румунський тренер Мірча Луческу влітку 2020 року очолив Динамо. Завдяки успішності Луческу у Динамо покращилося фінансове становище.
Про покращення фінансового рівня Динамо розповів помічник Луческу – хорват Огнєн Вукоєвич. Про це повідомляє Jutarnji list.
До слова Скільки Суркіс заплатив футболістам Динамо за вихід у Лігу чемпіонів
За його словами, Динамо за осінь-2020 заробило близько 38 мільйонів євро.
Власник клубу Ігор Суркіс дуже задоволений і хоче знову створити сильне в Європі Динамо,
– сказав Вукоєвич.
Статистика Динамо у сезоні-2020/2021
Луческу вивів Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів вперше із сезону 2016/2017. Кияни посіли третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.
Навесні 2021 року Динамо зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.
Також Динамо стало так званим осіннім чемпіоном України. Кияни після першої половини УПЛ лідирують у турнірній таблиці.
Контракт Луческу з Динамо розрахований до 30 червня 2022 року.
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