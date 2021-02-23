Берінчик отримав суперника, Шовковський може очолити Чорноморець: новини спорту 22 лютого

У понеділок, 22 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Непереможний український боксер Денис Берінчик 21 березня повернеться у ринг. Володар титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі проведе 15 бій на професійному ринзі.

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32-річний Денис Берінчик проведе наступний поєдинок проти чилійця Хосе Санчеса.

Що відомо про Санчеса?

В активі Санчеса 19 поєдинків, в яких він здобув 18 перемог та зазнав однієї поразки. На рахунку чилійця 7 перемог нокаутом.

Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. Він виграв цей пояс у попередньому бою проти аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо.

Легендарний голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський несподівано може очолити клуб Першої ліги України. Одеський Чорноморець включив 46-річного спеціаліста у список претендентів.

18 лютого Чорноморець залишився без головного наставника. Тренерський місток покинув досвідчений Сергій Ковалець, який показував хороші результати на чолі команди.

Шовковський завершив кар'єру у грудні 2016 року, футболіст не став продовжувати контракт з Динамо та повісив бутси на цвях. Ультрас вивісили політичний банер на матчі Динамо

Ультрас Динамо WBC вивісили політичний банер в матчі 15-го туру УПЛ проти Десни. Прихильники київського клубу продовжують висловлювати своє незадоволення політикою Динамо, зокрема її власниками та акціонерами.

Медведчук та Суркіс – друзі

"Медведчук – на вихід, Г. Суркісу приготуватися", – йшлося на банері. Найімовірніше, напис стосується санкцій, які РНБО та Володимир Зеленський ввели проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Зауважимо, Григорій Суркіс та Віктор Медведчук є давніми друзями та нардепами проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". За неофіційною інформацією, кум Путіна теж є акціонером Динамо.

Український тенісист Ілля Марченко став першою ракеткою країни, посунувши Сергія Стаховського. Кривдник Енді Маррея підійнявся у рейтингу ATP аж на 36 сходинок.

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновила рейтинг спортсменів станом на 22 лютого. Найвище місце серед українців посідає Ілля Марченко – 176 сходинка. 33-річний тенісист завдяки перемозі на турнірі в Італії, у фіналі перемігши Енді Маррея, підійнявся з третьої сотні.

Які місця в українських тенісистів?

176. (212) Ілля Марченко – 397

192. (200) Сергій Стаховський – 359

356. (351) Владислав Орлов – 123

404. (403) Віталій Сачко – 103