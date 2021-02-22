Український боксер Денис Берінчик офіційно отримав наступного суперника: дата бою
Непереможний український боксер Денис Берінчик 21 березня повернеться у ринг. Володар титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі проведе 15 бій на професійному ринзі.
Джерело:K2 Promotions Ukraine
32-річний Денис Берінчік проведе наступний поєдинок проти чилійця Хосе Санчеса.
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Поєдинок між Берінчиком та 36-річним Санчесом відбудеться у Броварах 21 березня. Денис вп'яте буде захищати титул інтернаціонального чемпіона WBO.
Перший бій Берінчика у 2021 році
Суперником Дениса міг стати Еммануелем Тагое з Гани. Сам Берінчик розповідав, що сторони вели перемовини. Схоже, що лідерам рейтингу WBO не вдалося домовитися.
Для українця поєдинок проти Санчеса стане першим за 5 місяців. Попередній бій українець провів у жовтні 2020-го. Тоді Денис у Броварах здолав румуна Віорела Сіміона.
Денис переміг достроково, адже після сьомого раунду Сіміон відмовився продовжувати бій.
Що відомо про Санчеса?
- В активі Санчеса 19 поєдинків, в яких він здобув 18 перемог та зазнав однієї поразки. На рахунку чилійця 7 перемог нокаутом.
- Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. Він виграв цей пояс у попередньому бою проти аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо.
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