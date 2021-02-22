Беленюк виявив незвичайну здатність після того, як перехворів на COVID-19
Український борець греко-римського стилю і депутат ВР України Жан Беленюк розповів про особливі запахи тіла після перенесеного коронавірусу.
Джерело:фейсбук Жана Беленюка
Спортсмен розповів, що спочатку помітив зміни у себе, а потім і у своїх спаринг-партнерів. За словами борця, тепер при потовиділенні його пахви пахнуть чимось схожим на часник.
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Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, по запаху їх тіла. Спочатку у себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся же контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли ковідом, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник... Друзі, може у когось теж такі вміння з'явилися? Якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант",
– написав Беленюк.
Що відомо про Жана Беленюка
- 30-річний Беленюк ставав дворазовим чемпіоном світу, тричі вигравав золоті медалі чемпіонату Європи, а також ставав срібним призером Олімпійських ігор.
- З літа 2019 року стало народним депутатом Верховної ради України від партії "Слуга народу".
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