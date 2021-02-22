Різкий стрибок угору: Марченко – перша ракетка України
Український тенісист Ілля Марченко став першою ракеткою країни, посунувши Сергія Стаховського. Кривдник Енді Маррея підійнявся у рейтингу ATP аж на 36 сходинок.
Джерело:ATP
Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновила рейтинг спортсменів станом на 22 лютого. Найвище місце серед українців посідає Ілля Марченко – 176 сходинка. 33-річний тенісист завдяки перемозі на турнірі в Італії, у фіналі перемігши Енді Маррея, підійнявся з третьої сотні.
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Нова перша ракетка України
Марченко потіснив із ролі першої ракетки України досвідченого Стаховського. Сергій також зробив невеличкий ривок угору – з 200 позиції перемістився на 192.
Рейтинг очолює серб Новак Джокович, який 21 лютого здобув свій дев'ятий титул у кар'єрі на Australian Open. Тепер тенісист є рекордсменом за кількістю титулів на цьому турнірі. Наприклад, у Рафаеля Надаля лише одна звитяга у 2009 році, а от швейцарець Роджер Федерер має у своєму активі 6 трофеїв, востаннє 39-річний спортсмен здобував перемогу на Australian Open у 2018 році.
Серб очолює список із понад 12030 балів. У лідерській трійці сталась лише одна зміна. Росіянин Данило Мєдвєдєв з четвертої позиції перемістився на третю, обігнавши австрійця Домініка Тіма. Сталось це завдяки класному виступу у Австралії, програвши у фіналі Новаку. Тепер у тенісиста з Росії 9735 очок. Між цими обома спортсменами на другій сходинці розміщується іспанець Надаль – 9850 очок.
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