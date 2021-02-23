У понеділок, 22 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Денис Берінчик офіційно отримав наступного суперника

Непереможний український боксер Денис Берінчик 21 березня повернеться у ринг. Володар титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі проведе 15 бій на професійному ринзі.

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32-річний Денис Берінчик проведе наступний поєдинок проти чилійця Хосе Санчеса.

Що відомо про Санчеса?

В активі Санчеса 19 поєдинків, в яких він здобув 18 перемог та зазнав однієї поразки. На рахунку чилійця 7 перемог нокаутом.

Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. Він виграв цей пояс у попередньому бою проти аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо.

Шовковський несподівано може очолити Чорноморець

Легендарний голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський несподівано може очолити клуб Першої ліги України. Одеський Чорноморець включив 46-річного спеціаліста у список претендентів.

18 лютого Чорноморець залишився без головного наставника. Тренерський місток покинув досвідчений Сергій Ковалець, який показував хороші результати на чолі команди.

Цікаво. Шовковський завершив кар'єру у грудні 2016 року, футболіст не став продовжувати контракт з Динамо та повісив бутси на цвях.

Ультрас вивісили політичний банер на матчі Динамо

Ультрас Динамо WBC вивісили політичний банер в матчі 15-го туру УПЛ проти Десни. Прихильники київського клубу продовжують висловлювати своє незадоволення політикою Динамо, зокрема її власниками та акціонерами.

Медведчук та Суркіс – друзі

"Медведчук – на вихід, Г. Суркісу приготуватися", – йшлося на банері. Найімовірніше, напис стосується санкцій, які РНБО та Володимир Зеленський ввели проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Зауважимо, Григорій Суркіс та Віктор Медведчук є давніми друзями та нардепами проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". За неофіційною інформацією, кум Путіна теж є акціонером Динамо.

Ілля Марченко – перша ракетка України

Український тенісист Ілля Марченко став першою ракеткою країни, посунувши Сергія Стаховського. Кривдник Енді Маррея підійнявся у рейтингу ATP аж на 36 сходинок.

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновила рейтинг спортсменів станом на 22 лютого. Найвище місце серед українців посідає Ілля Марченко – 176 сходинка. 33-річний тенісист завдяки перемозі на турнірі в Італії, у фіналі перемігши Енді Маррея, підійнявся з третьої сотні.

Які місця в українських тенісистів?

176. (212) Ілля Марченко – 397

192. (200) Сергій Стаховський – 359

356. (351) Владислав Орлов – 123

404. (403) Віталій Сачко – 103