Легендарний голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський несподівано може очолити клуб Першої ліги України. Одеський Чорноморець включив 46-річного спеціаліста у список претендентів.

18 лютого Чорноморець залишився без головного наставника. Тренерський місток покинув досвідчений Сергій Ковалець, який показував хороші результати на чолі команди.

До теми Лідер залишився без тренера: Ковалець несподівано покинув Чорноморець

Кандидат на тренерський місток

Тимчасово виконувати обов'язки головного наставника Чорноморця було призначено Олексія Антонова. Але паралельно клуб активно шукає заміну. З'явилась інформація, що команду начебто може очолити ексзахисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук, але сам тепер вже футбольний експерт спростував ці чутки. Тепер у цей список потрапив й Олександр Шовковський.

Як такого досвіду тренерства ексголкіпер немає, але зараз Олександр допомагає Андрію Шевченку у збірній України та працює депутатом Київської міськради. У вересні 2020 року отримав PRO-диплом УЄФА, яка дає право тренувати навіть команди елітного дивізіону.

Додамо, що Чорноморець із 28 очками йде третім у Першій лізі України та є одним із головних претендентів на підвищення у класі. Одесити відстають від лідера, яким є Агробізнес, лише на три очки. А від другого місця, де перебуває рівненський Верес, на два пункти.

Цікаво, що Шовковський завершив кар'єру у грудні 2016 року, футболіст не став продовжувати контракт з Динамо та повісив бутси на цвях.