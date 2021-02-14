Український тенісист Ілля Марченко переміг британця Енді Маррея у фіналі змагань в італійській Бієллі. Це була третя зустріч тенісистів, українець виграв вперше.

Ілля Марченко – Енді Маррей 2:0 (6:2, 6:4)

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Суперники провели на корті півтори години. Марченко реалізував 3 шанси на брейк з 7-ми, Маррей не реалізував жодного брейкпоінта.

CHAMPION!



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

Для Марченка це перший титул з 2019 року, коли він переміг на челленджері в Нур-Султана. Завдяки перемозі на турнірі в Італії Ілля підніметься майже на 30 позицій в світовому рейтингу і стане першою ракеткою України.

Для екслідера світового рейтингу Енді Маррея, який зараз займає 125 місце у світовій класифікації, це був перший фінал на "челленджері" з 2005 року. Після свого повернення в Тур після операції на стегні британець виграв у парному фіналі на турнірі АТР в Лондоні і став чемпіоном в Антверпені в одиночному розряді.

Що відомо про Енді Маррея

Маррей є єдиним в історії дворазовим олімпійський чемпіоном з тенісу в одиночному розряді (2012 та 2016 роки). Також британець – колишня перша ракетка світу та переможець трьох мейджорів – Відкритого чемпіонату США 2012 року (перший британець в Відкриту еру, який виграв мейджор) та Вімблдону у 2013 і 2016 роках (перший з 1936 року британський тенісист, який виграв Вімблдонський турнір в чоловічому одиночному розряді), переможець Кубка Девіса у 2015 році та переможець фіналу Світового туру ATP у 2016.

Всього за кар'єру британський тенісист 11 разів грав у фіналах мейджорів (як мінімум по разу на кожному з турнірів), переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

Енді Маррей також є офіцером ордену Британської імперії, лицар-бакалавр.