В понедельник, 22 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Денис Беринчик официально получил следующего соперника

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик 21 марта вернется в ринг. Обладатель титула интернационального чемпиона WBO в легком весе проведет 15 бой на профессиональном ринге.

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32-летний Денис Беринчик проведет следующий поединок против чилийца Хосе Санчеса.

Что известно о Санчесе?

В активе Санчеса 19 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету чилийца 7 побед нокаутом.

Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. Он выиграл этот пояс в предыдущем бою против аргентинца Хавьера Хосе Клаверо.

Шовковский неожиданно может возглавить Черноморец

Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский неожиданно может возглавить клуб Первой лиги Украины. Одесский Черноморец включил 46-летнего специалиста в список претендентов.

18 февраля Черноморец остался без главного наставника. Тренерский мостик покинул опытный Сергей Ковалец, который показывал хорошие результаты во главе команды.

Интересно. Шовковский завершил карьеру в декабре 2016 года, футболист не стал продлевать контракт с Динамо и повесил бутсы на гвоздь.

Ультрас вывесили политический баннер на матче Динамо

Ультрас Динамо WBC вывесили политический баннер в матче 15-го тура УПЛ против Десны. Сторонники киевского клуба продолжают выражать свое недовольство политикой Динамо, в частности ее владельцами и акционерами.

Медведчук и Суркис – друзья

"Медведчук – на выход, Г. Суркису приготовиться", – говорилось на баннере. Вероятнее всего, надпись касается санкций, которые СНБО и Владимир Зеленский ввели против кума Путина Виктора Медведчука.

Заметим, Григорий Суркис и Виктор Медведчук являются давними друзьями и нардепами пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По неофициальной информации, кум Путина тоже является акционером Динамо.

Илья Марченко – первая ракетка Украины

Украинский теннисист Илья Марченко стал первой ракеткой страны, подвинув Сергея Стаховского. Обидчик Энди Маррея взобрался в рейтинге ATP аж на 36 ступенек.

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновила рейтинг спортсменов по состоянию на 22 февраля. Самое высокое место среди украинцев занимает Илья Марченко – 176 ступенька. 33-летний теннисист благодаря победе на турнире в Италии, в финале победив Энди Маррея, поднялся из третьей сотни.

Какие места у украинских теннисистов?

176. (212) Илья Марченко – 397

192. (200) Сергей Стаховский – 359

356. (351) Владислав Орлов – 123

404. (403) Виталий Сачко – 103