Беринчик получил соперника, Шовковский может возглавить Черноморец: новости спорта 22 февраля
В понедельник, 22 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Денис Беринчик официально получил следующего соперника
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик 21 марта вернется в ринг. Обладатель титула интернационального чемпиона WBO в легком весе проведет 15 бой на профессиональном ринге.
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32-летний Денис Беринчик проведет следующий поединок против чилийца Хосе Санчеса.
Что известно о Санчесе?
- В активе Санчеса 19 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету чилийца 7 побед нокаутом.
- Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. Он выиграл этот пояс в предыдущем бою против аргентинца Хавьера Хосе Клаверо.
Шовковский неожиданно может возглавить Черноморец
Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский неожиданно может возглавить клуб Первой лиги Украины. Одесский Черноморец включил 46-летнего специалиста в список претендентов.
18 февраля Черноморец остался без главного наставника. Тренерский мостик покинул опытный Сергей Ковалец, который показывал хорошие результаты во главе команды.
Ультрас вывесили политический баннер на матче Динамо
Ультрас Динамо WBC вывесили политический баннер в матче 15-го тура УПЛ против Десны. Сторонники киевского клуба продолжают выражать свое недовольство политикой Динамо, в частности ее владельцами и акционерами.
Медведчук и Суркис – друзья
"Медведчук – на выход, Г. Суркису приготовиться", – говорилось на баннере. Вероятнее всего, надпись касается санкций, которые СНБО и Владимир Зеленский ввели против кума Путина Виктора Медведчука.
Заметим, Григорий Суркис и Виктор Медведчук являются давними друзьями и нардепами пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По неофициальной информации, кум Путина тоже является акционером Динамо.
Илья Марченко – первая ракетка Украины
Украинский теннисист Илья Марченко стал первой ракеткой страны, подвинув Сергея Стаховского. Обидчик Энди Маррея взобрался в рейтинге ATP аж на 36 ступенек.
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновила рейтинг спортсменов по состоянию на 22 февраля. Самое высокое место среди украинцев занимает Илья Марченко – 176 ступенька. 33-летний теннисист благодаря победе на турнире в Италии, в финале победив Энди Маррея, поднялся из третьей сотни.
Какие места у украинских теннисистов?
176. (212) Илья Марченко – 397
192. (200) Сергей Стаховский – 359
356. (351) Владислав Орлов – 123
404. (403) Виталий Сачко – 103
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