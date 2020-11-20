Поєдинок 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України був скасований, адже українську команду відправили на карантин. Доля матчу все ще не визначена. Водночас у збірній України розповіли деталі ситуації, в якій опинилися.

Головний лікар збірної України Артур Глущенко прокоментував ситуацію, яка виникла довкола гри Швейцарія – Україна. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

До речі Лікар, який скасував гру Швейцарія – Україна, раніше дозволяв грати футболістам з COVID-19

Швейцарці відмовилися проводити тестування в день гри

У таборі української збірної фіксувалися випадки зараження перед матчем з Німеччиною та власне перед грою зі швейцарцями. Лікар збірної України заявив, що німецька сторона сприяла у проведенні гри, що не можна сказати про Швейцарію.

Глущенко зауважив, що Німеччина демонструвала готовність розв'язувати проблеми.

Що я маю на увазі: після того, як ПЛР-тестування виявило п'ятьох інфікованих у складі української делегації в Лейпцигу, Німецький футбольний союз провів додаткове дослідження у день гри. Для цього німецькі колеги привезли свою мобільну лабораторію, о 13:00 ми здали тести, а за три години отримали результати. Усі вони були негативні, й гра відбулася,

– сказав лікар.

Водночас швейцарці відмовилися проводити тестування у день гри та призначили його на вечір 16 листопада.

Глущенко розповів, що головний санітарний лікар Люцерна був безапеляційний і заявив, що гра не відбудеться, якщо буде хоча б один інфікований в одній зі збірних.

Відверто кажучи, хотілося б подивитися, чи було б прийнято таке рішення, якби інфікований був у швейцарській команді, а не в нашій,

– сказав лікар.

Маліновський був ізольований

Виявляється, що єдиним хворим у збірній України був Руслан Маліновський, якого заздалегідь ізолювали від команди.

"У нас інфікованим виявився один Руслан Маліновський, в якого піднялася температура відразу після прильоту до Швейцарії. Ми його одразу ізолювали в номері, і з командою він більше не контактував. Однак усі ці аргументи на санітарного лікаря не вплинули. Він вважав, що ми становимо ризик зараження для оточуючих", – розповів лікар.

До теми У нас була достатня кількість гравців, щоб провести матч проти Швейцарії, – Андрій Шевченко

Позитивними тести на коронавірус виявилися у Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова. Обидва футболісти "Шахтаря" перехворіли на коронавірус місяць тому.

Лікар збірної України заявив, що їх результати були хибно-позитивними. Обидва гравці здорові.

"Трапляється, що мертві клітини вірусу дають такий показник. Однак це не означає, що вони повторно інфіковані. Після того, як хлопці перехворіли, ми оформили на них спеціальні сертифікати УЄФА, які підтверджують, що вони вже подолали зараження і можуть бути допущені до гри. Цей документ прийняв, до слова, і згаданий санітарний лікар, який підтвердив, що хлопці можуть вільно пересуватися", – резюмував Глущенко.

Головне про скасований матч Швейцарія – Україна

17 листопада матч Ліги націй-2020 між Швейцарією та Україною в місті Люцерн був скасований через спалах COVID-19 у збірній України.

Всю українську делегацію відправили на карантин. 18 листопада збірна України повернулася у Київ: футболісти пройшли ПЛР-тестування, яке не виявило хворих.

Доля матчу Швейцарія – Україна наразі в руках УЄФА.