Коронавірус продовжує "гуляти" українськими футбольними клубами. У п'ятницю, 20 листопада, спалах COVID-19 було зафіксовано у "Маріуполі".

Про те, що в "Маріуполі»" масове зараження коронавірусом, повідомляє "Футбол NEWS". Хвороба діагностована мінімум у семи футболістів.

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Серед хворих є працівники тренерського штабу і персоналу, зокрема, захворів головний тренер "азовців" Остап Маркевич.

Матч з "Рухом" відбудеться

Попри спалах коронавірусу у "Маріуполі" наступний матч азовської команди відбудеться. 20 листопада о 19:00 повинен відбутися матч 10-го туру УПЛ "Рух" – "Маріуполь".

Повідомляється, що в "Маріуполі" достатньо здорових гравців, щоб провести зустріч.

Головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич повідомив, що почувається краще. Його команда налаштована грати.

Були симптоми, але вже стало краще. Але все ж краще не контактувати з людьми. Але з "Рухом" гратимемо. Зі "Львовом" в 11-му турі теж плануємо. Ми говорили, що ми за те, щоб грати. У нас є люди, можемо грати,

сказав Маркевич.

До уваги. "Маріуполь" після 9 зіграних матчів у чемпіонаті України посідає 8-е місце. Команда набрала 12 очок.