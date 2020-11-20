У "Маріуполі" спалах COVID-19 – захворів Маркевич та футболісти
Коронавірус продовжує "гуляти" українськими футбольними клубами. У п'ятницю, 20 листопада, спалах COVID-19 було зафіксовано у "Маріуполі".
Про те, що в "Маріуполі»" масове зараження коронавірусом, повідомляє "Футбол NEWS". Хвороба діагностована мінімум у семи футболістів.
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Серед хворих є працівники тренерського штабу і персоналу, зокрема, захворів головний тренер "азовців" Остап Маркевич.
Матч з "Рухом" відбудеться
Попри спалах коронавірусу у "Маріуполі" наступний матч азовської команди відбудеться. 20 листопада о 19:00 повинен відбутися матч 10-го туру УПЛ "Рух" – "Маріуполь".
Повідомляється, що в "Маріуполі" достатньо здорових гравців, щоб провести зустріч.
Головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич повідомив, що почувається краще. Його команда налаштована грати.
Були симптоми, але вже стало краще. Але все ж краще не контактувати з людьми. Але з "Рухом" гратимемо. Зі "Львовом" в 11-му турі теж плануємо. Ми говорили, що ми за те, щоб грати. У нас є люди, можемо грати,
сказав Маркевич.
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