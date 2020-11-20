Матч Першої ліги між "Агробізнесом" та "Нивою" з Тернополя закінчився розгромною перемогою господарів. Але особливо запам'ятався другий гол у матчі.

Автором голу став Юрій Романюк. Захисник перехопив м'яч ще поблизу власного штрафного майданчика, після чого почав прориватися до воріт суперника.

Але заледве перетнувши центр поля, гравець вирішив пробити по воротах. Сам удар виявився не надто сильним. І нікого з партнерів попереду, кому можна було б адресувати цей м'яч, теж не було.

Тож м'яч мав стати легкою здобиччю воротаря "Ниви" Данила Єромолова. Так би і сталося. Але голкіпер невдало прийняв м'яч, і той перелетів через його ногу, після чого закотився у кут воріт. Так рахунок став 2:0.

Відео курйозного голу у матчі "Агробізнес" – "Нива"

Варте уваги У топ-клубу УПЛ серйозні борги по зарплаті: тренер позичав гроші футболістам

Сам матч закінчився з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "Агробізнес" піднявся на друге місце в турнірній таблиці. "Нива" ж посідає 11-е місце.