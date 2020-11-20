Діаспора українців у Швейцарії звернула увагу на вибіркову "принциповість" санітарного лікаря міста Люцерн, який заборонив українським футболістам зіграти матч Ліги Націй.

Головний санітарний лікар міста Люцерн раніше дозволив місцевій команді ФК "Люцерн" зіграти поєдинок, незважаючи на випадок COVID-19 в клубі. Про це повідомили у фейсбуці представники української діаспори в Швейцарії.

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Решті футболістам клубу було наказано пройти додаткові тести 6 листопада – при цьому, їм дозволили провести повноцінне тренування вранці.

Пізніше гравцям навіть дозволили провести матч з ФК "Цюріх" – в цей же день у останніх в команді були виявлені два підтверджених випадки COVID-19.

"Ця спірна і досить заплутана ситуація, на відміну від випадку зі збірною України, не викликала заперечень у Департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Люцерна і зважилася швидко", – повідомляє українська громада.

В діаспорі зазначили, що після кількох позитивних тестів на коронавірус у складі збірної України лікар наказав помістити всю українську делегацію на карантин.

"Інформація зі швейцарських ЗМІ сколихнула всю українську громаду. Спочатку у вівторок кантональний лікар Люцерну відправив всю українську футбольну делегацію в готель Radisson Blu Luzern на карантин, після того як декілька гравців були позитивно протестовані на коронавірус. Але вже за декілька днів стало відомо, що результати тестування всієї української делегації були негативними", – йдеться у дописі.

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