Краматорський "Авангард" програв свій матч Першої ліги проти "Вереса". Але в цьому матчі господарі забили неймовірний за красою гол.

На 73-й хвилині матчу "Авангард" отримав право на штрафний удар. До м'яча підійшов Олексій Лобов. Захисник прямим ударом відправив м'яч точно в кут воріт суперника. Після удару в перекладину, м'яч опустився вже за лінією воріт.

Воротар "Вереса" Богдан Когут лише спостерігає за польотом м'яча, але врятувати свою команду в цьому епізоді не міг.

Відео голу зі штрафного

Це варто побачити Воротар "Ниви" пропустив курйозний гол ударом з центру поля: відео

Правда цей гол не врятував "Авангард" від домашньої поразки. За три хвилини до кінця основного часу Дмитро Шестаков забив другий гол в цьому матчі.