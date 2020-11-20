Новий тур чемпіонату УПЛ у п'ятницю, 20 листопада, випало відкривати матчем у Львові, де "Рух" приймав "Маріуполь". гра закінчилася без забитих голів.

Рух – Маріуполь 0:0

"Маріуполь" на цей матч вийшов без головного тренера. В команді зафіксували спалах коронавірусу. Тож головного наставника команди Остапа Маркевича на цьому матчі не було.

"Маріуполь" продовжує грати на виїзді матчі УПЛ, поки триває реконструкція його домашнього стадіону. Після матчу проти "Руху" команда залишається у Львові, адже через тиждень на азовців очікує матч проти "Львова".

Троє гравців, які зараз виступають за "Рух", свого часу виступали і за "Маріуполь". Це Валерій Федорчук, Ігор Дуць та Максим Білий.

"Рух" поки не знав смаку перемог в УПЛ. Востаннє команда перемагала, ще виступаючи в Першій лізі.

Через спалах коронавірусу, "Маріуполь" мав дещо послаблений склад на цей матч. І саме цим вирішили скористатися гості, щоб здобути першу перемогу у своєму дебютному сезоні в УПЛ. Лише у першому таймі гравці "Руху" завдали дев'ять ударів по воротах "Маріуполя". Але доволі надійно діяв голкіпер азовців Олег Кудрик, який здійснив декілька чудових сейвів.

Можна згадати удар Мартинюка зі штрафного, коли м'яч в останній момент змінив траєкторію польоту. Згодом півзахисник ще раз пробиватиме зі стандарту, та цього разу м'яч пролетить в лічених сантиметрах від штанги.

Ще один сейв Кудрик зробив після удару Русина. М'яч пролітав через "частокіл" ніг футболістів, але в останній момент воротар таки зумів у стрибку дістатися до м'яча.

"Маріуполь" ж діяв на контратаках, тому і у протилежних воріт теж виникали небезпечні моменти. Але пробити Олександра Бандуру нікому з футболістів не вдалося.

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У другому таймі продовжився такий же перебіг подій. Та після стартового натиску гра перейшла в позиційну боротьбу. Лише наприкінці зустрічі господарі поля знову кинулися до воріт суперника, щоб забити переможний гол. За весь матч гравці "Руху" завдали 16 ударів, сім з яких було у площину воріт. Ще 12 разів команда подавала кутовий. Але завдати точного удару, який би і приніс перемогу, так і не вдалося.

Після цього матчу "Рух" залишився на 13 місці. І з "Інгульцем" надалі залишається командами, які не здобували перемог в цьому сезоні УПЛ. "Маріуполь" же залишився на восьмому місці.

Відеоогляд матчу Рух – Маріуполь