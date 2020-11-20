Збірна України робила все можливе, щоб матч проти Швейцарії відбувся. Але не все можна було втілити вчасно.

Нагадаємо, вже у Швейцарії збірну України відправили на карантин в день матчу проти тамтешньої збірної. Причиною такого рішення назвали спалах коронавірусу в нашій команді. За день до цього позитивні тести на коронавірус виявили у Дмитра Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка. А вже в день матчу – у Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. Хоча обоє свого часу вже перехворіли на коронавірус.

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Лікар кантону Люцерн не дав дозвіл на проведення матчу. Хоча в складі збірної України було 13 гравців з негативним тестом на коронавірус, необхідних для заявки на гру.

Одним з компромісних рішень для проведення матчу Швейцарія – Україна, хоч і на наступний день, було те, що нашу команду представлятимуть гравці, які не контактували з тими футболістами, яких відправили на карантин. Фактично – нова команда. При цьому це не могла бути молодіжна збірна України, адже ця команда 17 листопада проводила свій матч відбору.

"Ми були готові зібрати нову команду й привезти її до Швейцарії, однак для цього потрібен час, щонайменше 48 годин – це збір гравців, тестування, оформлення віз тим футболістам, які не мають біометричних паспортів, і організація чартеру. Будь-який менеджер, який працював зі збірною, підтвердить, що організувати це за добу, як нам пропонували у Швейцарії, для виїзного матчу – нереально", – заявив перший віцепрезидента УАФ Олег Протасов.

Про неможливість зібрати нову команду на матч 18 листопада в УАФ заявили одразу. Тому УЄФА і прийняв рішення, що матч Швейцарія – Україна не відбудеться. І рішення щодо результату цього матчу прийматиме Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА.

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