У "Динамо" після паузи на міжнародні матчі збереглися серйозні кадрові втрати. Перед матчем 10 туру чемпіонату України з "Інгульцем", що відбудеться 21 листопада, "Динамо" не може розраховувати на 15 футболістів.

"Динамо" інформує, що станом на 20 листопада кількість футболістів, які не можуть зіграти у найближчому матчі, досягла 15-и людей. До речі Інгулець – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ Травмовані футболісти Микита Бурда

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Володимир Костевич

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Томаш Кендзьора Польський футболіст Кендзьора зазнав травми гомілкостопу в матчі збірної Польщі. Варте уваги У нападника "Динамо" серйозна травма Водночас унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновлювального періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати: Віктор Циганков

Сергій Сидорчук

Жерсон Родрігес

Олександр Сирота

Міккель Дуелунд

Денис Попов

Руслан Нещерет

Богдан Лєднєв

Артем Шабанов

Олександр Андрієвський До уваги. Найближчий матч "Динамо" зіграє 21 листопада проти "Інгульця". Уже 24 листопада кияни зустрінуться з "Барселоною" у Лізі чемпіонів.