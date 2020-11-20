У "Динамо" кричущі кадрові втрати: аж 15 футболістів пропустять найближчий матч
У "Динамо" після паузи на міжнародні матчі збереглися серйозні кадрові втрати. Перед матчем 10 туру чемпіонату України з "Інгульцем", що відбудеться 21 листопада, "Динамо" не може розраховувати на 15 футболістів.
"Динамо" інформує, що станом на 20 листопада кількість футболістів, які не можуть зіграти у найближчому матчі, досягла 15-и людей.
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Травмовані футболісти
- Микита Бурда
- Олександр Тимчик
- Володимир Костевич
- Назарій Русин
- Томаш Кендзьора
Польський футболіст Кендзьора зазнав травми гомілкостопу в матчі збірної Польщі.
Варте уваги У нападника "Динамо" серйозна травма
Водночас унаслідок позитивних тестів, а також необхідного відновлювального періоду після перенесеного коронавірусу для тих, чиї тести показали негативний результат, не можуть грати:
- Віктор Циганков
- Сергій Сидорчук
- Жерсон Родрігес
- Олександр Сирота
- Міккель Дуелунд
- Денис Попов
- Руслан Нещерет
- Богдан Лєднєв
- Артем Шабанов
- Олександр Андрієвський
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