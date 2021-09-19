Перервав невдалу серію

У першому таймі команди розписали мирову 1:1. Голами відзначились Саїд Бенрахма та Кріштіану Роналду, який забиває у кожному матчі після свого повернення у Манчестер.

Більше про матч Ярмоленко заробив пенальті у матчі проти МЮ на останній хвилині – Вест Хем програв через промах

Наприкінці матчу Джессі Лінгард вивів "червоних дияволів" вперед у рахунку – 1:2. Однак його гол не принести МЮ перемогу. У компенсований арбітром час господарі заробили пенальті. До позначки підійшов Нобл, який лише дві хвилини до 11-метрового удару вийшов на футбольне поле.

Однак переграти Давіда Де Хеа не вдалось. Іспанський воротар взяв пенальті вперше з жовтня 2014 року. До цього 11-метрового удару страж воріт пропустив 21 гол із позначки в АПЛ.

Відзначимо, що пенальті для Вест Хема заробив Андрій Ярмоленко, який з'явився по ходу матчу. Манчестер Юнайтед святкує складну перемогу.