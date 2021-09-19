Ломаченко спробує повернутись на вершину

Вже незабаром фанати знову побачать Василя Ломаченка на ринзі. 33-річний український боксер визначився із датою бою та наступним суперником.

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11 грудня Ломаченко спробує здобути перемогу у поєдинку проти 34-річного боксера з Гани Річарда Коммі.

Місце проведення бою поки не називається.

Це підтвердив Егіс Клімас, менеджер українського боксера. Представник українця наголосив на тому, що команда Ломаченка все ще зацікавлена у реванші з американцем Теофімо Лопесом. Українська сторона чекає крок назустріч зі сторони представників абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з США.

Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані тато Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Загалом, чекаємо. Українська команда готова до другого бою,

– заявив Клімас.

Хто такий Річард Коммі? Боксер із Гани, який має у своєму доробку 30 перемог(27 – нокаутом) та три поразки. У 2019 році програв Лопесу, віддавши американцю титул IBF, який він здобув у тому ж році після перемоги над росіяниною Ісу Чанієвим. Після фіаско від Теофімо ганський боксер лише одного разу виходив на ринг. У лютому 2021 року Коммі нокаутував домініканця Джексона Марінеса.

Нагадаємо, що Лопес-молодший вже отримав свого наступного суперника. Непереможний Теофімо 4 жовтня проведе захист титулів проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.