Джиммі Грівз помер вранці в неділю, 19 вересня. Причини смерті не називають. Йому було 81 рік.

Варте уваги Тато гравця МанСіті помер через декілька хвилин після дебютного гола футболіста в Лізі чемпіонів

Грівзу належить рекорд чемпіонатів Англії за кількістю голів – 357. Він шість разів ставав найкращим нападником сезону.

Що відомо про Джиммі Грівза