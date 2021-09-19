Джиммі Грівз помер вранці в неділю, 19 вересня. Причини смерті не називають. Йому було 81 рік.
Варте уваги Тато гравця МанСіті помер через декілька хвилин після дебютного гола футболіста в Лізі чемпіонів
Грівзу належить рекорд чемпіонатів Англії за кількістю голів – 357. Він шість разів ставав найкращим нападником сезону.
Що відомо про Джиммі Грівза
- Джиммі Грівз народився 20 лютого 1940 року. Професійну кар'єру розпочав в команді Челсі в 17 років. За чотири сезони він забив 124 голи у 157 матчах. В сезоні 1960/1961 він забив за Челсі 41 гол в чемпіонаті Англії, що є найкращим показником для "аристократів".
- У квітні 1961 року його продали в Мілан за 89 тисяч фунтів. Однак стати основним гравцем там йому не вдалося. Хоча за 14 матчів він забив 9 голів.
- Тож в грудні того ж року він повернувся до Англії. Його контракт викупив Тоттенхем. При цьому Грівз настояв, щоб сума трансферу не була шестизначною, тому "шпори" за нього заплатили 99999 фунтів стерлінгів. Таке рішення він пояснив тим, що на нього психологічно б давила ця сума переходу.
- За Тоттенхем він відіграв 9 сезонів, показавши феноменальну результативність – 220 голів у 321 матчі. З командою він двічі вигравав Кубок Англії та Суперкубок Англії. Допоміг команді виграти Кубок Кубків УЄФА (саме Тоттенхем став першим англійським клубом, що виграв єврокубок). А от стати чемпіоном Англії він не зумів – лише друге місце в сезоні 1962/63. При цьому що Грівз перейшов до команди після того, як вона оформила "золотий дубль" – виграла чемпіонат Англії та Кубок країни.
- У березні 1970 року Грівз перейшов до Вест Хема. Але там у нього розпочалися проблеми з алкоголем. Тож він зіграв в 40 матчах, забивши 13 голів.
- З 1959 по 1967 роки Грівз викликався до збірної Англії. За 57 ігор він забив 44 голи. При цьому нападник шість разів оформлював хет-трики. І саме з цією збірною він вийшов на переможний для Англії Чемпіонат світу 1966 року. Він зіграв у перших трьох матчах, але в грі проти Франції отримав травму (Жозеф Боннель пробив йому шипами гомілку, довелося накласти 14 швів). Тож до фіналу він більше на поле не виходив. А у фіналі Англія перемогла Західну Німеччину. За тодішніми правилами, медалі переможця отримували лише 11 футболістів на полі. Та у 2009 році він таки отримав медаль після кампанії зі звернення до ФІФА. У 2014 році її продали за 44 тисячі доларів.
- Після Вест Хема Грівз довший час ніде не грав. Причиною було зловживання алкоголем.
- Лише через 5 років, у 1975 році, йому вдалося повернутися до гри. Однак він виступав у нижчих лігах.
- У 2015 році Грівз переніс інсульт, після чого був прикутий до інвалідного візка.
- У нього залишилася дружина Ірен, четверо дітей та десять внуків та правнуків.