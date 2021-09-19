Львів – Металіст 1925 0:0

Львів на правах господаря діяв першим номером. Харків'яни поставили ставку на швидкі контратаки. Стартова частина першого тайму минула без гострих моментів. Перший непоганий удар був на 22-й хвилині, коли Якімець наважився на постріл. Але його удар не змінив нулі на табло "Арени Львів".

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Шина двічі загрожував воротам Металіста 1925. Але у першому випадку м'яч пролетів повз ворота. А під час другої атаки удар був прямо у центр воріт, де перебував голкіпер гостей.

Доволі спокійний темп поєдинку створювали команди. Романчук пробив з-за меж штрафного – повз ворота. Дуже блідо виглядали команди у першому таймі. Перший кутовий у матчі був аж на 42-й хвилині.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Найкращі моменти першого тайму: відео

"Сухий" тайм у Львові

Після відпочинку команди заграли активніше. Однак знову жодна з атак не завершилась взяттям воріт. Якімець перевірив пильність голкіпера, який парирував удар з кута поля.

Габелок красиво пробив зі штрафного – голкіпер Ільющенков потягнув м'яч з дев'ятки воріт.