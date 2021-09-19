Про те, що Пак'яо буде одним з кандидатів на участь у виборах президента Філіппін було відомо ще наприкінці 2020 року. Тоді його обрали лідером правлячої партії Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія – Сила народу). Чинний президент Філіппін Родріго Дутерте теж входить до партії PDP-Laban.

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"Я сміливо приймаю виклик балотуватися у президенти Філіппін. Нам потрібен прогрес. Нам потрібно перемогти бідність. Нам потрібен уряд, щоб служити нашому народу з чесністю, співчуттям та прозорістю. Час настав. Я готовий прийняти виклик лідерства", – написав з цього приводу Пак'яо.

Відзначимо, що Пак'яо вже давно займається політичною діяльністю. Ще у 2010 році він був обраний до Конгресу. А у 2016 році він став сенатором.

Відзначимо, що свій останній бій на професійному ринзі Пак'яо провів в ніч на 22 серпня він поступився чемпіону WBA в напівсередній вазі Йорденісу Угасу рішенням суддів.

Варто відзначити, що Менні Пак'яо – 42 роки. Перший бій на професійному рингу він провів ще 22 січня 1995 року. За свою професійну кар'єру він був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях – від найлегшої (до 50,8 кг) до першої середньої (69,9 кг).