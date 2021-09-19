Найкращий результат за історію України
Упродовж чотирьох днів веслувальники змагались за нагороди чемпіонату світу у Данії. 24-річна Людмила Лузан знов стала найбільш успішною в українській команді.
Оце так Українки Лузан та Четверікова виграли історичне "золото" чемпіонату світу з веслування
"Синьо-жовті" завершили змагання з п'ятьма нагородами.
Медалі України на чемпіонаті світу у Данії
- "Золото" у каное-двійці на дистанції 500 метрів – Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Цей український дует нещодавно феєрив на Олімпіаді-2020. Дівчата стали срібними призерками у Токіо у цьому ж дуеті.
- Українська каное-четвірка у складі Віталія Вергелеса, Андрія Рибачка, Юрія Вандюка та Тараса Міщука стала найкращою у Копенгагені у заїзді на 500 метрів.
- У байдарці-четвірці українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін підійнялись на найвищу сходинку подіуму.
- Людмила Лузан стала другою у каное-двійці на 500 метрах.
- Бронзу у каное-четвірці на дистанції 500 метрів вибороли Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник і Анастасія Четверікова.
Людмила Лузан знову найкраща у складі України / Фото Федерації каное України
Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку чемпіонату світу – 5 нагород. Наші веслувальники пропустили повз себе лише Угорщину та Білорусь. За спиною України зупинились представники ФКР (Федерація каное Росії).
- Також українські веслувальники встановили декілька рекордів та історичних досягнень. Лузан та Четверікова здобули для України історичне "золото" чемпіонату світу у жіночому каное.
- Людмила стала справжнім відкриттям для нашої країни. 24-річна веслувальниця завоювала аж три нагороди чемпіонату світу у Данії.