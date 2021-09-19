Найкращий результат за історію України

Упродовж чотирьох днів веслувальники змагались за нагороди чемпіонату світу у Данії. 24-річна Людмила Лузан знов стала найбільш успішною в українській команді.

Оце так Українки Лузан та Четверікова виграли історичне "золото" чемпіонату світу з веслування

"Синьо-жовті" завершили змагання з п'ятьма нагородами.

Медалі України на чемпіонаті світу у Данії

"Золото" у каное-двійці на дистанції 500 метрів – Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Цей український дует нещодавно феєрив на Олімпіаді-2020. Дівчата стали срібними призерками у Токіо у цьому ж дуеті.

Українська каное-четвірка у складі Віталія Вергелеса, Андрія Рибачка, Юрія Вандюка та Тараса Міщука стала найкращою у Копенгагені у заїзді на 500 метрів.

У байдарці-четвірці українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін підійнялись на найвищу сходинку подіуму.

Людмила Лузан стала другою у каное-двійці на 500 метрах.

Бронзу у каное-четвірці на дистанції 500 метрів вибороли Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник і Анастасія Четверікова.



Людмила Лузан знову найкраща у складі України / Фото Федерації каное України

Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку чемпіонату світу – 5 нагород. Наші веслувальники пропустили повз себе лише Угорщину та Білорусь. За спиною України зупинились представники ФКР (Федерація каное Росії).

Це найкраще досягнення в історії українського веслування на такому рівні змагань. До цього найвищою була восьма позиція у 2001 році.