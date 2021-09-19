Зоря – Чорноморець 3:0

Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45 (пен), Аллах'яр, 88

Цей матч Зоря проводила після гри в Лізі конференцій. В четвер, 16 вересня, луганчани на виїзді поступилися норвезькому Буде/Глімт. Тож команда прагнула реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

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Початок цього був покладений вже в дебюті зустрічі. Громов пройшов лівим флангом, після чого прострелив у штрафний майданчик. Гладкий вирішив не пробивати, а пропустив м'яч на Кабаєва. А вже той поцілив у кут воріт.



За наступні десять хвилин Кабаєв міг ще двічі забивати голи, але свої моменти змарнував. Так само не забив і Фаворов.

Чорноморець теж не відсиджувався біля своїх воріт. От тільки з влучністю в одеситів була проблема. Гольовий момент створив собі Цитаїшвілі, але не переграв Мацапуру. А коли вже і воротар не виручав, то на допомогу прийшла штанга після удару Брагару.

Той же Брагару "привіз" другий гол у свої ворота. Він не вгледів за Кочергіним, збивши його у власному штрафному. І Гладкий впевнено реалізував пенальті.



Перевага у два голи дещо розслабила гравців Зорі, які у другому таймі дещо збавили оберти. Чорноморець же намагався скоротити відставання. Але усі спроби були марними.

Розгромним рахунок зробив Аллах'яр. Нападник в цьому матчі вийшов на заміну, дещо ожививши гру Зорі попереду. А вже наприкінці зустрічі він зумів втекти з центру поля, і у штрафному обіграти паламарчука, відправивши м'яч у ворота.