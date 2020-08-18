Французький фахівець Арсен Венгер може замінити Рональда Кумана на посту головного наставника збірної Нідерландів, якого активно сватають у "Барселону". Венгер запропонував свої послуги головній команді Нідерландів.

Куман вже найближчим часом може стати новим наставником "Барселони". Спеціаліста вже навіть бачили у місцевому аеропорту. Про можливі зміни наставників повідомляє Daily Mail.

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Зміна наставника у конкурента України

Підкреслимо, що у контракті Кумана є нюанс, щоб розірвати контракт тренеру буде необхідно заплатити компенсацію. "Барселона" готова допомогти Куману у такому питанні.

Додамо, що Куман може замінити у "Барселоні" Сетьяна, результати якого не надто задовільнили керівництво каталонців, тому вони вирішили розпрощатись з наставником.

Серед потенційних наставників "Барселони" також є екстренер "Ювентуса" Массіміліано Алегрі і колишній гравець "Барселони" Тьєррі Анрі, який очолює "Монреаль Імпект".

Нідерланди є прямим суперником збірної України на чемпіонаті Європи 2020 у груповому етапі.