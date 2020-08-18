Венгер може очолити конкурента збірної України на Євро-2020
Французький фахівець Арсен Венгер може замінити Рональда Кумана на посту головного наставника збірної Нідерландів, якого активно сватають у "Барселону". Венгер запропонував свої послуги головній команді Нідерландів.
Куман вже найближчим часом може стати новим наставником "Барселони". Спеціаліста вже навіть бачили у місцевому аеропорту. Про можливі зміни наставників повідомляє Daily Mail.
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Зміна наставника у конкурента України
Підкреслимо, що у контракті Кумана є нюанс, щоб розірвати контракт тренеру буде необхідно заплатити компенсацію. "Барселона" готова допомогти Куману у такому питанні.
Додамо, що Куман може замінити у "Барселоні" Сетьяна, результати якого не надто задовільнили керівництво каталонців, тому вони вирішили розпрощатись з наставником.
Серед потенційних наставників "Барселони" також є екстренер "Ювентуса" Массіміліано Алегрі і колишній гравець "Барселони" Тьєррі Анрі, який очолює "Монреаль Імпект".
Нідерланди є прямим суперником збірної України на чемпіонаті Європи 2020 у груповому етапі.
- 70-річний Арсен Венгер очолював лондонський "Арсенал" з 1996-го по 2018-ий рік, цей період став найкращим у тренерській кар'єрі наставника. Разом із командою він тричі став чемпіоном Англії, по сім разів вигравав Кубок Англії і Суперкубок країни, фіналіст Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА.
- Також Венгер тренував молодіжну команду "Страсбурга", був помічником у "Канні". У 1984/87 роках очолював "Нансі", згодом став тренером "Монако" із яким також здобув хороші результати. Одного разу став чемпіоном Франції, володарем срібних медалей, володарем Кубка Франції.
- У 1995/96 році тренував японський клуб "Нагоя Грампус Ейт", який у сезоні 1995/96 став володарем Кубка Імператора і Кубка Джей-Ліги. За підсумками цього сезону був визнаний найкращим тренером Японії.