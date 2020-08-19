У вівторок, 18 серпня, визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький ПСЖ, який впевнено переміг німецький "РБ Лейпциг".

Лейпциг – ПСЖ 0:3

Голи: Маркіньос, 13, Ді Марія, 42, Бернат, 56

ПСЖ та "РБ Лейпциг" жодного разу не грали між собою в офіційних матчах, лише у 2014 році провівши товариську гру.

ПСЖ та "Лейпциг" ніколи не вигравали Лігу чемпіонів.

Обидві команди тренують німецькі тренери: ПСЖ – Томас Тухель, "Лейпциг" – Юліан Нагельсманн. Останньому 33 роки.

ПСЖ активно розпочав матч, створивши декілька нагод відзначитися вже на самому початку. Шанс мав Неймар, однак м'яч після його удару розминувся зі штангою на лічені сантиметри, покинувши межі поля.

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За хвилину бразилець вже створив момент, коли запресингував Гулачі, заставивши того помилитися. М'яч відлетів до Мбаппе, який і відправив його у ворота. Але арбітр гол не зарахував, адже перед тим м'яч влучив в руку Неймару.

Та все ж під тиском парижан "червоні бики" не встояли. Подача зі штрафного закінчилася тим, що Маркіньос звільнився від опіки та головою легко переправив м'яч у ворота суперників.

Все, що спромігся небезпечного створити німецький клуб – це удар Поульсена повз рамку воріт після хорошого проходу Лаймера. Гравець навіть прокидав собі м'яч головою, щоб дійти до штрафного суперників.

Згодом знову штанга стала на заваді Неймару відзначитися. Він вирішив пробити зі штрафного, побачивши, що Гулачі необачно залишив вільним кут воріт, сподіваючись на навіс на дальню штангу.

А перед самою перервою ПСЖ подвоїв перевагу. І знову помилка Гулачі (схожа на ту, яку допустив Пятов у півфіналі Ліги Європи проти "Інтера"), перехоплення м'яча гравцями ПСЖ, і Ді Марія з близької відстані відправив його у ворота повз голкіпера.

По перерві Юліан Нагельсманн намагався щось змінити у грі своєї команди, щоб зрівняти рахунок. Та замість цього його команда пропустила втретє. Бернат зумів уникнути офсайду і теж забив ударом головою. Неймар так хотів забити гол в цьому матчі, що влетів за цим м'ячем за лінію воріт. Але гол таки зарахували на захисника.

До кінця матчу ПСЖ вже просто беріг сили на фінальний матч. Він відбудеться в неділю, 23 серпня. Суперником французького клубу стане переможець півфіналу "Баварія" – "Ліон". Ці команди між собою зіграють у середу, 19 серпня.