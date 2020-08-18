Футбольний клуб "Інгулець" наступного сезону виступить в УПЛ. Стадіон, на якому грала команда в Першій лізі, для цих матчів не підходить. А новий стадіон клуб ще не добудував.

Відтак "Інгулець" змушений матчі УПЛ проводити на іншому стадіоні. І варіантів, де відбудуться матчі чемпіонату, аж два.

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Вже в неділю, 23 серпня, "Інгулець" проведе перший матч в УПЛ. Для команди це буде домашня гра. І відбудеться вона у Кропивницькому на стадіоні "Зірка". Про це свідчить і анонс, розміщений у соціальних мережах на офіційній сторінці клубу.

Там же в коментарях вказано, що саме на цьому стадіоні "Інгулець" і виступатиме в УПЛ, допоки триває будівництво нової домашньої арени. Її планують закінчити у квітні 2021 року.

Натомість українські ЗМІ (канали "Футбол 1/2/3" та SportArena) переконують, що "Інгулець" в новому сезоні виступатиме на "Дніпро-арені". При цьому що перший матч команда проведе якраз проти "Дніпро-1", для кого це домашній стадіон.

На сайті УПЛ поки немає інформації про те, де саме відбудеться матч.

Відзначимо, що село Петрове, де базується клуб, менше, аніж за 100 кілометрів від Кропивницького. Натомість до Дніпра на гру команді доведеться добиратися щонайменше 150 кілометрів.

Ним обрали "Дніпро-арену", повідомляє SportArena.