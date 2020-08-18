Понад сотня білоруських спортсменів опублікували відкритий лист, в якому закликали визнати президентські вибори в країні недійсними. А також засудили насилля зі сторони правоохоронців. Вони пригрозили не виступати за збірну Білорусі.

Відкритий лист білоруських спортсменів опублікували ряд тамтешніх ЗМІ. Його підписанти заявили, що "категорично засуджують численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояви грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян".

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Що вимагають білоруські спортсмени

У листі було висунуто ряд вимог

визнати президентскі вибори в Білорусі 9 серпня недійсними через фальсифікації

провести повторні вибори

відставки ЦВК та притягнення його членів до відповідальності

звільнити всіх громадян, затриманих під час мітингів

звільнити та реабілітувати усіх політв'язнів

перевірити діяльність правоохоронних органів

виявити та покарати винних у побитті та знущанні з затриманих під час мирних акцій протесту

надати повну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

Також спортсмени заявили, що якщо будуть спроби тиску чи погроз на представників спорту, то вони будуть діяти солідарно, аж до відмов виступати за національну збірну країни чи відмови від організації міжнародних та національних спортивних заходів. Окрім того, вони будуть передавати в Міжнародний олімпійський комітет та міжнародні спортивні федерації інформацію про такі факти.

Хто підписався під листом

Під листом підписалося понад сотня спортсменів та тренерів. Серед них є й ті, що здобували для Білорусі олімпійські нагороди та перемоги на чемпіонатах світу та Європи. Серед них: