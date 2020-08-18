Шестиразовий чемпіон світу з Формули-1 Льюїс Хемілтон опублікував фотографії з масових протестів, які тривають у Білорусі.

Хемілтон зробив репост публікації з фотографіями протестів в Білорусі у сторіс в Instagram.

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Він перепостив допис організації Karmagawa, яка описує події в Білорусі – масові протести, які там виникли після президентських виборів. У цьому пості Олександра Лукашенка називають останнім диктатором Європи. Також описується про побиття зі сторони правоохоронців. І заклик до світових знаменитостей ділитися цим повідомленням, щоб про події в Білорусі дізналося все більше людей.

Протести в Білорусі: головне