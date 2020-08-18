Хемілтон опублікував в Instagram фото з протестів у Білорусі
Шестиразовий чемпіон світу з Формули-1 Льюїс Хемілтон опублікував фотографії з масових протестів, які тривають у Білорусі.
Хемілтон зробив репост публікації з фотографіями протестів в Білорусі у сторіс в Instagram.
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Він перепостив допис організації Karmagawa, яка описує події в Білорусі – масові протести, які там виникли після президентських виборів. У цьому пості Олександра Лукашенка називають останнім диктатором Європи. Також описується про побиття зі сторони правоохоронців. І заклик до світових знаменитостей ділитися цим повідомленням, щоб про події в Білорусі дізналося все більше людей.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Після цього в країні розпочалися масові протести через ймовірні фальсифікації. Влада вивела на вулиці правоохоронців, які силою розганяли учасників протесту.
- Мітингувальники вийшли на вулиці найбільших білоруських міст. З кожним днем їх кількість збільшувалася. Як і кількість затриманих. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.Чимало учасників протестів отримали травми під час сутичок з силовиками.
- Згодом до участі в мітингах доєдналися і працівники державних підприємств, журналісти тощо.
- Відомо про загибель як мінімум трьох учасників протесту. Активісти говорять про десятки зниклих безвісти.
- За результатами голосування, Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів під час виборів. Опоненти говорять про фальсифікацію результатів голосування.
- Результати виборів не визнали країни Євросоюзу. Натомість визнала Росія.