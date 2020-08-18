"Десна" не зможе провести матчі Ліги Європи на стадіоні в Чернігові. Відтак команда зіграє єврокубки у Львові.

Інформація про те, що "Десна" буде грати матчі єврокубків на "Арені Львів", опубліковані на телеграм-каналі FC Desna.

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Працівники клубу вже прибули до Львова, де пройшли навчання під керівництвом представників УЄФА.

Варто відзначити, що інформація про матчі на "Арені Львів" опубліковані тільки у цьому телеграм-каналі. В описі до каналу вказано, що це офіційний канал футбольного клубу "Десна". Однак його немає в переліку соцмереж на офіційному сайті "Десни". Натомість на офіційних сторінках у Facebook та Instagram, як і на офіційному сайті, інформацію про те, де виступатиме клуб в єврокубках, немає.

При цьому варто відзначити, що "Десна" свій матч у третьому кваліфікаційному раунді Ліги європи зіграє аж 24 вересня. Ця стадія турніру передбачає лише один матч, а господаря буде обрано методом жеребкування. Тож чернігівський клуб може провести його і не на домашньому полі. Якщо команда вийде в плей-офф кваліфікації, то він теж складатиметься з одного матчу.