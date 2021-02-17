Невдача Джими на ЧС з біатлону, повернення Ліги чемпіонів: головні новини спорту 16 лютого

Ліга чемпіонів сезону-2020/2021 офіційно відновилася матчами плей-офф раунду, а Україна досі не здобула медалей чемпіонату світу з біатлону. Огляд головних новин спорту за 16 лютого – читайте у дайджесті Спорт 24.

У вівторок, 16 лютого, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Іспанська Барселона приймала французький ПСЖ, а німецький Лейпциг у Будапешті зустрічався з англійським Ліверпулем.

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УЄФА переніс матч Лейпцига у Будапешт через карантин. Можливо, чужі стіни погано вплинули на Лейпциг, хоча той провів непоганий перший тайм. Німецький клуб поступився Ліверпулю з рахунком 2:0.

Після сухого першого тайму Ліверпулю вдалося двічі відзначитися у другій половині гри. Спершу після помилки Марселя Забітцера голкіпера німців засмутив Салах. Згодом вже помилився Мукіеле, не змігши вибити м'яч. Цим скористався Мане.

У паралельному матчі Барселона зуміла вийти вперед у середині тайму завдяки скандальному пенальті. Однак ПСЖ швидко відігрався завдяки прекрасному голу Кіліана Мбаппе.

Уже після перерви Мбаппе вивів ПСЖ вперед. Перевагу французького клубу закріпив Мойзе Кін. Італійський нападник відзначився ударом головою після навісу у штрафний майданчик.

Наприкінці поєдинку, мабуть, шанси Барселони на вихід у чвертьфінал поховав все той же Мбаппе. Парижани втекли в контратаку, яку реалізував Кіліан. 4:1 – у Барселоні примарні шанси пройти далі.

Збірна України з біатлону може вперше з 2009 року залишитися без медалей на чемпіонаті світу. Після екватору чемпіонату світу українська команда не здобула жодної медалі. На чемпіонаті світу у Поклюці залишилося ще 6 гонок.

16 лютого наші біатлоністки не зачепилися за нагороди в жіночій індивідуальній гонці. Найкращий час продемонструвала Анастасія Меркушина – 13-е місце.

Результати гонки

1. Маркета Давидова (Чехія)

2. Ханна Еберг (Швеція)

3. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія)

…

13. Анастасія Меркушина (Україна)

32. Юлія Джима (Україна)

41. Віта Семеренко (Україна)

43. Олена Підгрушна (Україна)

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Найбільш прикро після гонки, мабуть, Юлії Джимі. Українка претендувала на малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. Однак 32-е місце не дозволило українці перемогти. Юлія фінішувала 4-ю у заліку.

У сезоні-2020/2021 перемогу в заліку розділили італійка Доротея Вірер та Ліза-Тереза Хаузер з Австрії. Біатлоністки набрали по 103 очки.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 16 лютого розглянув справу щодо технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

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Онлайн-засідання, на якому були представники України, Швейцарії та УЄФА, тривало понад 5 годин. Усі сторони отримали можливість надати аргументи своїм позиціям та апелювати до аргументів опонентів.

Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що остаточне рішення суд озвучать через декілька тижнів – близько трьох.

Що відомо про слухання у CAS? Україна оскаржує рішення УЄФА присудити технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся. Лікар швейцарського кантону Люцерн у листопаді 2020 року відправив нашу команду на карантин. Привезти резервну команду Україна фізично не встигла – матч не відбувся.

Футболіст збірної Австрії Давід Алаба офіційно покине Баварію після завершення сезону-2020/2021.

Заміна Алабі Упамекано перебереться в Баварію після закінчення сезону

Алаба оголосив, що прийняв рішення про відхід з Баварії, за яку виступав понад 10 років. 28-річний лідер захисту мюнхенців покине лідера Бундесліги у статусі вільного агента.

Я прийняв рішення піти наступного літа. Маю намір спробувати себе в іншій команді. З новим клубом ще не визначився,

– заявив Алаба.

Універсальний футболіст поки не став розкривати, де продовжить кар'єру. Австрійця пов'язують з мадридським Реалом та лондонським Челсі.

У Баварії Алаба двічі виграв Лігу чемпіонів, стільки ж разів Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Дев'ять разів Алаба ставав чемпіоном Німеччини та по 6 разів вигравав Кубок та Суперкубок Німеччини.