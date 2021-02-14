Мюнхенська Баварія підтвердила офіційно, що з 1 червня талант збірної Франції і Лейпцига Дайо Упамекано стане гравцем чемпіона Німеччини.

22-річний француз приєднається до нової команди по закінченню нинішньої кампанії. Угода з новим клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

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Мюнхенці заплатять за оборонця 42,5 млн євро, прописаних в його контракті з "биками" в якості клаусула.

Упамекано повинен стати заміною для Давіда Алаби та Жерома Боатенга, у яких закінчуються угоди з клубом в кінці сезону.

Що відомо про Упамекано

22-річний Дайо виступав за Зальцбург, Ліферінг, а з 2017 року став гравцем Лейпцига. На його рахунку 1 гол в трьох матчах за збірну Франції.