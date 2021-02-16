Німецький Лейпциг та англійський Ліверпуль 16 лютого зустрілися у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився перемогою Ліверпуля.

Лейпциг – Ліверпуль 0:2

Голи: Сахал, 53, Мане, 58

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Шляхи команд перетнулися вперше і це зовсім не дивно, адже Лейпциг почав виступати у Лізі чемпіонів тільки у 2017 році. За цей короткий проміжок часу "бики" навіть встигли дійти до півфіналу.

До поєдинку команди підходити в різному настрої. Якщо Лейпциг проводить рівний сезон, то у Ліверпуля у 2021 році відбувається серйозний спад. Не в останню чергу це спричинено кадровими проблемами "мерсисайдців".

Слід зазначити, що Лейпциг приймав Ліверпуль у Будапешті (Угорщина), адже через карантин англійський клуб не міг потрапити у Німеччину.

Ліверпуль агресивніше розпочав поєдинок, намагаючись відразу взяти гру під контроль. Але перший момент виник біля воріт гостей. На 5 хвилині Забітцер віддав на лівий фланг Анхеліно. Оборонець низом прострілив у штрафний на Ольмо. Іспанець у падінні пробив головою і влучив у стійку.

Свій момент Ліверпуль отримав на 15 хвилині. Оборонці "биків" проґавили передачу за спину на Салаха. Та єгиптянин не зміг перекинути Гулачі, який врятував партнерів.

Лейпциг відразу ж відповів ударом Забітцера з-за меж штрафного. М'яч летів у правий нижній від Аліссона кут, але голкіпер Ліверпуля не допустив помилку.

Уже в середині тайму територіальна перевага була повністю на стороні Ліверпуля. На 32-й хвилині гостям ледь не вдалося відкрити рахунок. Гулачі вибіг з власного штрафного, щоб не дозволити відзначитися Мане. Ексворотар Ліверпуля вибив на Роберстона, який вирішив відправити м'яч за комірець голкіперу. Енді зовсім трішки забракло точності.

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Відразу по перерві Ліверпуль ледь не "прийняв" холодний душ. Нкунку класно уникнув офсайду і після розрізної передачі вийшов на рандеву з Аліссоном. Голкіпер Ліверпуля здійснив прекрасний сейв після прицільного удару Нкунку.

Подвійний удар Ліверпуля

Та вийти вперед судилося Ліверпулю з допомогою "биків". Забітцер невдало відпасував на Клостермана. Передачу перехопив Салах та впевнено реалізував побачення з Гулачі.

Відео голу Салаха

Не встиг Лейпциг оговтатися від першого голу, як витягував м'яч з власної сітки воріт вдруге. І знову помилка гравця Лейпцига призвела до голу. Мукіеле не влучив по м'ячу під час вибивання. Мане вийшов віч-на-віч з Гулачі та переграв голкіпера.

Відео голу Мане

Двох голів виявилося достатньо, щоб Ліверпуль зупинився. Натомість Лейпциг надто рано склав зброю і майже нічого не створив, щоб скоротити відставання. Матч-відповідь відбудеться 10 березня вже на полі Ліверпуля.