Джима програла боротьбу за малий Кришталевий глобус, перемогу розділили дві біатлоністки
Українська біатлоністка Юлія Джима другий сезон поспіль програла битву за малий Кришталевий глобус. Українка претендувала на перемогу в заліку індивідуальних гонок.
Перед індивідуальною гонкою, яка відбулася 16 лютого, Джима посідала 2 місце. Українка мала хороші шанси виграли залік індивідуальних гонок, але невдало виступила на чемпіонаті світу.
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Юлія Джима посіла тільки 32-е місце в індивідуальній гонці та не змогла обійти лідерку заліку – італійку Доротею Вірер.
У підсумку Юлія Джима в заліку індивідуальних гонок фінішувала на 4-у місці, набравши 85 очок.
У сезоні-2020/2021 перемогу в заліку розділили італійка Доротея Вірер та Ліза-Тереза Хаузер з Австрії. Біатлоністки набрали по 103 очки.
Залік індивідуальних гонок
1. Доротея Вірер (Італія) – 103
1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 103
3. Ханна Еберг (Швеція) – 90
4. Юлія Джима (Україна) – 85
5. Маркета Давидов (Чехія) – 80
6. Деніз Херрманн (Німеччина) – 80
7. Анаіс Шевальє (Франція) – 80
8. Світлана Миронова (Росія) – 76
9. Дінара Алімбекова (Білорусь)- 68
10. Лінн Перссон (Швеція) – 66
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