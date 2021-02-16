Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів подарувала запекле протистояння між Барселоною та ПСЖ. Пікантності матчу, схоже, вирішив додати головний арбітр поєдинку Бйорн Кейперс.

На 26-й хвилині матчу лідер Барселони Ліонель Мессі відійшов у глибину, щоб допомогти створити атаку. Рішення Мессі принесло користь.

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Аргентинський нападник у стилі Хабі Алонсо віддав довгий пас у штрафний майданчик ПСЖ. Адресатом передачі став талановитий хавбек каталонців Френкі Де Йонг.

У боротьбі з оборонцями ПСЖ нідерландський футболіст перечепився за власну ногу. Контакту з гравцями ПСЖ начебто не було, але земляк Де Йонга Бйорн Кейперс вирішив призначити пенальті.

Рішення Бйорна Кейперса навіть не змінила система відеповторів VAR. У підсумку удар з пенальті реалізував Мессі.

Відео пенальті у матчі Барселона – ПСЖ

До кінця тайму ПСЖ відігрався завдяки голу Кіліана Мбаппе.